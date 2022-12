Un primato nel torneo di serie D regionale di basket, seppur in condominio con San Sperate, accolto con soddisfazione e consapevolezza in casa Innovyou Sennori. Nella scorsa stagione, dopo una prima parte entusiasmante, arrivò l’eliminazione ai playoff, quest’anno l’obiettivo promozione è un chiodo fisso nella mente di tutti, a partire dal coach Gabriele Piras.

Le basi. Sin dal periodo estivo il sodalizio sennorese è ripartito con la volontà di puntare al massimo risultato. «Dopo essere usciti in semifinale l’anno scorso – commenta il coach – ci aspettavamo di ripartire bene. Abbiamo confermato il gruppo dell’anno scorso e siamo riusciti ad inserire qualche giovane, Andrea Ruzzu del 2002 e Jacopo Pinna del 2003, e un senior, Giacomo Presta, del ’97. La soddisfazione è essere riusciti a inserirli al meglio all’interno del gruppo, al di là del discorso campo. Se stai bene nel gruppo squadra, rendi meglio poi anche in campo».

Lo sviluppo. Una crescita a livello di roster ma non solo. Piras, infatti, da quest’anno ha al suo fianco un’altra figura, quella di Massimo Poli come assistente, che ha aperto nuovi orizzonti da un punto di vista tecnico. «Nella squadra – prosegue Piras – abbiamo rinforzato il reparto lunghi, con più peso sotto canestro. Inoltre l’arrivo di Poli ci ha dato nuovi spunti sotto il profilo tecnico, dandoci la possibilità di sviluppare il nostro potenziale con gli esterni vicino al canestro e i lunghi lontano dall’area».

Run and Gun in salsa sennorese. Sviluppo del gioco sì, ma la filosofia di base rimane sempre la stessa: grande intensità, corri e tira e pericolosità del reparto esterni, probabilmente il migliore della categoria, con Merella in testa. «La squadra – puntualizza Piras – dà il meglio a ritmi alti; deve decidere i ritmi da tenere in campo, prendere il tiro quando si presenta la possibilità. Se caliamo il ritmo del gioco sbagliamo di più. L’idea è tirare il più possibile per fare più punti possibili. Quindi ritmi altissimi e pick and roll per sfruttare le potenzialità dei nostri esterni».

Il ruolo di favoriti. Tutti danno Sennori e San Sperate come principali protagoniste per il successo finale. Il tecnico sennorese non sembra essere particolarmente sotto pressione. «È un ruolo – conferma – che non ci tocca. Noi ragioniamo partita dopo partita e allenamento dopo allenamento. L’obiettivo non è fare i playoff ma vincere direttamente. La scorsa stagione siamo arrivati un pochino con il fiatone a causa delle rotazioni ridotte, quest’anno invece siamo più lunghi».

«È una maratona». Campionato lungo e combattuto che, nel caso di Sennori, presenta ora un trittico di partite molto interessante. Nell’ordine, Merella e compagni, se la vedranno con Carbonia, San Sperate e Dinamo Academy. «Saranno dei bei test – sottolinea Piras – in un campionato che quest’anno si presenta ancora più equilibrato rispetto all’anno scorso. Se non si gioca al 100% si può realmente perdere con chiunque. Questo torneo è una maratona ed è molto difficile fare previsioni. L’obiettivo finale è sicuramente quello di arrivare primi».

