Decimo posto assoluto categoria M60 per Mauro Muscas dell’Atletica Sinnai al campionato italiano di corsa in montagna che si è tenuto a Pompegnino di Vobarno in provincia di Brescia. L’atleta classe 1961 ha chiuso la sua prova col tempo di 31:53 a nemmeno 40 secondi dal sesto posto.

«La gara nel complesso è andata piuttosto bene», dice Muscas. «Rispetto all'anno scorso sono migliorato tanto. Purtroppo a due chilometri dal traguardo sono caduto nel tratto in discesa che presentava notevoli difficoltà tecniche. Sono stato superato ad un chilometro e mezzo dalla fine da cinque atleti. Ho rallentato per paura di ricadere e farmi male. Malgrado tutto, sono soddisfatto perché in salita ho corso forte e non ero distante dal podio. Una gara molto impegnativa con pendenze del 22%».

«Considero», prosegue, «questi campionati italiani molto positivi in prospettiva della partecipazione ai prossimi campionati del mondo di corsa in montagna che si svolgeranno in Spagna a settembre con una particolarità che potrebbe essere a mio favore perché la gara, di 6 chilometri, inizia in salita e termina in salita, quindi, priva di discese che spesso mi penalizzano».

