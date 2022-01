Quello del 22 e 23 gennaio sarà un altro weekend senza pallavolo per le sarde dei campionati di Serie B. L'unica eccezione sarà per l'Airone Tortolì, che sabato riceverà in casa la SMI Roma per il recupero della nona giornata di B maschile. Per le altre prosegue lo stop dovuto ai troppi rinvii delle precedenti giornate, con le squadre che attendono di poter tornare in campo.

Sabato 29 gennaio dovrebbe essere il giorno della ripresa ufficiale. La Capo d'Orso Palau, prima in classifica a punteggio pieno in B1 femminile, attende ancora di giocare la prima gara del 2022. Con 9 vittorie in altrettante partite disputate, le galluresi proveranno a riprende dove avevano lasciato nel match contro Savis Cargo Broker.

B2 femminile. Alla ripresa del 29 gennaio si giocherà il derby di B2 tra la Corren Ghilarza e l'Alfieri Ajò Energia. La Smeralda Ossi riceverà la Revolution Volley. La capolista San Paolo dovrà invece attendere il 5 febbraio per la sfida contro l'Acqua e Sapone dal momento che il 29 gennaio le cagliaritane dovranno da calendario osservare il turno di riposo.

B maschile. Dopo i precedenti rinvii, Sarroch ripartirà sempre sabato 29 dal match interno contro la Fenice Roma, mentre la Sivlio Pellico 3P riceverà a Sassari la Casal Bertone. Gara casalinga anche per la VBA Olimpia Sant'Antioco che affronterà l'Amin 21 K Roma 7. Domenica 30 gennaio è in programma il derby tra Cus Cagliari e Airone Tortolì.

