Primo movimento in entrata per la Torres del neo allenatore Stefano Sottili: arriva in prestito dal Modena il centrocampista offensivo Edoardo Saporiti, genovese, classe 2001.

Saporiti ha iniziato la stagione con l'Aquila Montevarchi, formazione che milita nello stesso girone della squadra sassarese. Per lui 14 presenze, quasi tutte da titolare. Centrocampista dalle attitudini offensive, può essere anche utilizzato come trequartista nel caso mister Sottili pensi al 4-2-3-1 che ha provato questi giorni in allenamento.

Il ventunenne genovese ha giocato in terza serie anche nel girone di ritorno della stagione passata, con la maglia del Grosseto, mentre prima ha militato in serie D con Seravezza e Fezzanese.

Saporiti si allena già con la Torres e potrebbe prendere parte alla trasferta sul campo del San Donato Tavarnelle.

© Riproduzione riservata