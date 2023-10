Una Serie D che sta regalando grosse soddisfazioni alle quattro squadre sarde: domenica hanno vinto Latte Dolce, Cos e Atletico Uri. Un po’ a sorpresa, ha perso il Budoni di Raffaele Cerbone, alla sua prima sconfitta dopo aver assaporato anche la vetta della classifica: uno 0-4 che nessuno aveva pronosticato nella sfida contro l'Ischia, squadra comunque che vale molto più di quanto non dica la sua classifica.

La Cos ha giocato una bella gara piegando in casa il Trastevere in rimonta, il Latte Dolce ha conquistato il primo successo in trasferta ai danni della Boreale, volando a un solo punto dal duo di testa, Cynthia e Ostia Mare. Grande gara, quella dei ragazzi di Mauro Giorico.

Ma il miracolo della domenica lo ha fatto l'Atletico Uri di Massimiliano Paba, capace di vincere sul terreno della Cavese che ha un solo obiettivo: tornare in C dopo aver giocato in passato anche in Serie B. Ebbene, la squadra di Uri, ha beffato tutti facendo il colpaccio con Ankovic. Una vittoria tutta da incorniciare. Paba, allenatore di grande spessore, è abituato a regalare queste sorprese: con la Cavese ha azzeccato tutto.

Domenica 15 ottobre si giocano invece Ostia-Cos, Uri-Anzio, Latte Dolce-Cassino e Nocerina-Budoni: «Questo», dice Francesco Loi, allenatore della Cos, «è un torneo durissimo, con tante squadre dal passato illustre, che rappresentano grosse città nel Lazio e in Campania, che hanno capacità di spendere e che puntano sempre al salto di categoria. Questa è la realtà. In questo momento, ben otto squadre continentali, sono le quattro sarde. Ma siamo solo all'inizio: sarà dura per tutti, continentali comprese».

