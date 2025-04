Ultime ore di vacanza per l’Olbia, che tornerà al lavoro domani dopo i due giorni di break concessi dal club per le festività pasquali a giocatori e staff tecnico. Con l’obiettivo di ritrovare subito il successo e i 3 punti, e allontanarsi dalla zona retrocessione, che incombe alle spalle dei galluresi a due lunghezze di distanza.

«Dobbiamo essere bravi e psicologicamente forti per non finire nella bagarre», ha sottolineato il tecnico Ze Maria giovedì, dopo la sconfitta casalinga con la Sarnese che ha rallentato la corsa verso la salvezza di Arboleda e compagni, incapaci di capitalizzare il vantaggio (due volte) e battuti infine 2-3 al “Nespoli” dalla terza della classe. Le ultime due giornate della stagione regolare del campionato di Serie D saranno decisive, ma una vittoria già al prossimo turno nel derby con l’Atletico Uri potrebbe fruttare alla squadra di Ze Maria la conferma della categoria.

A dispetto della posizione in classifica, dov’è ultimo con 29 punti e 4 di gap dai playout, o, forse, proprio per questo, l’avversario è da prendere con le pinze. Reduce da sei sconfitte consecutive, la squadra di Massimiliano Paba proverà a sfruttare con le unghie e con i denti il fattore campo e quella che potrebbe essere l’ultima chance per evitare la retrocessione diretta. Il fanalino di coda Terracina, che ha fermato l’Olbia sullo 0-0 una settimana fa per salutare ufficialmente la D qualche giorno dopo (vedi la sconfitta col Savoia di giovedì), insegna.

© Riproduzione riservata