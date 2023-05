L’Arzachena (Serie D, girone G) riparte da Marco Nappi per tentare l’assalto alla Serie C. Dopo aver raggiunto i playoff per due stagioni consecutive, la società smeraldina vuole riprovarci nella prossima. Il primo tassello è stato quello di blindare il tecnico.

Le parole dell’allenatore dopo la sfida con la Casertana sono chiare: «Mi metterò subito al lavoro, insieme al direttore (Antonello Zucchi), affinché nella prossima stagione si possa ottenere il salto di categoria. Questa squadra ha dimostrato di avere un grande cuore. Non molla mai. Per questo mi prendo un po' di meriti. Ho sempre giocato col cuore e questo mi ha permesso di stare dieci anni in serie A ad alti livelli. E questa caratteristica sono riuscito a trasmetterla ai miei ragazzi».

L’Arzachena ha disputato una grande gara contro la Casertana. È uscita imbattuta dopo i tempi supplementari. Sono passati però i campani per la miglior classifica: «Sono dispiaciuto», continua Nappi, «perché per il secondo anno consecutivo siamo stati eliminati in semifinale playoff. Questa volta però abbiamo pareggiato. Ci ha penalizzati il punto in meno in classifica rispetto alla Casertana. Sono invece soddisfattissimo per la prova. Non posso che ringraziare di tutto i ragazzi, che hanno dato l’anima per poter arrivare alla finale. Abbiamo giocato un grande calcio».

© Riproduzione riservata