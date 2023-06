Due trattative avviate col gruppo Orlean per il passaggio di consegne dell’Arzachena Calcio (Serie D). Orlean aveva comunicato la volontà di cedere la società dopo la fine del campionato.

Dal 2003 a oggi i biancoverdi hanno partecipato a diciotto campionati in D e due in C. Nelle ultime quindici stagioni è stato protagonista il direttore tecnico Antonello Zucchi. Indimenticabile la vittoria del campionato di Serie D nella stagione 2016/2017 e le due stagioni in Lega Pro. Ma anche gli ultimi due tornei, dove la squadra biancoverde ha raggiunto i playoff. Nell’ultimo spareggio, contro la Casertana, è uscita dallo stadio “Alberto Pinto” tra gli applausi di tutto il pubblico presente.

«So che ci sono trattative con due interlocutori», dice Zucchi, «interessati a vivere questa nuova avventura con l’Arzachena Calcio. Speriamo per tutti che le iniziative si possano concludere».

