Come a sottolineare il peso della sfida di sabato tra Olbia e Reggiana, Aimo Diana ha ammesso che fosse stato per lui non avrebbe staccato neppure per Pasqua.

Al triplice fischio del match con la Fermana, vinto 4-2, l’allenatore degli emiliani, primi in classifica, era già proiettato verso l’appuntamento del “Nespoli”, che a 2 giornate dalla fine del campionato di Serie C potrebbe valere la promozione diretta. Per questo ha concesso ai suoi giocatori 2 giorni di pausa prima di riprendere ieri la preparazione in vista della trasferta gallurese, nella quale dovrà rinunciare a centrocampo a Kabashi per squalifica.

Allo stesso modo, l’Olbia è tornata al lavoro oggi: nel mirino i punti che mancano alla salvezza diretta, da conquistare già sabato contro i granata. Per l’occasione, il tecnico dei bianchi Roberto Occhiuzzi potrebbe recuperare Contini in attacco. Da valutare Boganini, assente contro la Recanatese per problemi fisici, e Sposito, fermato da una distorsione alla caviglia destra: per i pali si scalda, intanto, Van der Want. Quanto ai lungodegenti, se per Gelmi, Mordini e Travaglini la stagione è bella che finita, Konig e Palesi potrebbero rientrare per l’ultima di campionato in casa della Lucchese.

Torna disponibile, infine, Zanchetta, che ha scontato nel turno pre pasquale la squalifica per somma di ammonizioni.

