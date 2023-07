Dopo il portiere Garau, un'altra conferma sassarese: Riccardo Pinna ha firmato un contratto biennale con la Torres.

Classe 2000, difensore schierato di solito come terzino sinistro, ma capace anche di fare il centrale garantendo altrettanta affidabilità come dimostrato nel finale di stagione. Riccardo Pinna ha in curriculum 80 partite disputate nel campionato di serie D. Ha vestito la maglia dell’under 19 del Frosinone e quella della Torres. Da due anni è parte integrante del nuovo corso rossoblù.

La sottoscrizione di un biennale dimostra quanta fiducia in lui riponga la Torres visto che nella stagione prossima non sarà più fuori quota.

