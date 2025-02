Nel turno precedente era stato il Berchidda a prendersi la scena del Girone H della Seconda categoria, avendo conquistato il suo primo punto stagionale. Mentre nella terza giornata di ritorno, con le gare disputate tra il sabato e la domenica passata, praticamente tutto è andato secondo copione.

La capolista Lauras (45) si è imposta lontano dal "Limbara" sul campo di Alà di misura, con la superiorità dell'undici di Franco Scano che si è palesata più nella sostanza che nella forma, visto che l'incontro si è concluso sul risultato di 1-2.

Pirotecnico è stato invece il successo (4-3) dello Sporting Paduledda su un Santa Teresa mai domo, che ha resistito e messo in difficoltà i padroni di casa fino al 89° quando era Delogu a firmare il gol partita. In precedenza era stato Paolo Inzaina a mettersi in grande evidenza con tre bellissime reti.

Questo successo della formazione guidata da Gabriele Ferrari vale la conferma al secondo posto, sempre a 3 punti dalla prima. Nessuna variazione anche per quanto riguarda terzo e quarto posto: il Porto Cervo (34) ha ottenuto a Berchidda,una vittoria di misura, con l'unico gol messo a segno da un giocatore che porta un nome a dir poco beneaugurante: Bonora.

Il Palau (32) ha subito reagito alla sconfitta del turno precedente a Luras, battendo all'Inglese il Trinità. Irrompe al quinto posto il Tavolara (25), che batte e supera in classifica l'Andrea Doria di Sedini, che scala così al sesto posto con 23 punti. Raccolte in un fazzoletto di punti (da 22 a 20), troviamo 4 squadre : il Santa Teresa Gallura, come già ricordato, sconfitto dalla vicecapolista con 22. La quota 20 è composta da tre formazioni: l'Academy Porto Rotondo che ha fatto valere la forza del suo attacco con ben 5 reti contro 2 sul Golfo Aranci. Alla stessa quota due squadre entrambe uscite sconfitte: l'Ala dei Sardi per mano della capolista e il Funtanaliras di Monti superato dal Codaruina. Ancora 2 punti sotto, vale a dire 18 , troviamo sia lo stesso Codaruina in compagnia del Golfo Aranci.

Il terzetto di coda con 16-12 e un punto comprende nell'ordine: il Trinità, l'Atletico Castelsardo che osservava il turno di riposo, e il Berchidda.

