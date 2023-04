La notizia era nell'aria, ma tutti gli appassionati di calcio e sportivi tempiesi l'aspettavano con ansia: Giuseppe Cantara e il Tempio saranno insieme anche nella prossima stagione sportiva 2023/24, che vedrà i Galletti impegnati nel campionato di Eccellenza. Lo ha comunicato ufficialmente la società sui social. Una conferma del resto annunciata, dopo la vittoria del campionato di Promozione girone C, con due giornate di anticipo.

«Sono felice di fare questa comunicazione – spiega il presidente del Tempio Tore Sechi – sebbene i dubbi fossero ben pochi. Cantara ha accettato di scendere di categoria per sposare un progetto e quindi, col suo lavoro e risultati, ha meritato ampiamente la conferma, al pari dei componenti del suo staff, il viceallenatore Vico Chessa, il preparatore dei portieri Giovanni Farina, il preparatore atletico professor Marco Pinna». Ovviamente grande soddisfazione per Giuseppe Cantara. «Col presidente e la società c'è sempre stata sinergia e visione di intenti - dice il tecnico nativo di Ozieri -. Proseguiremo insieme il cammino, per regalare agli sportivi tempiesi un altro anno ricco di soddisfazioni».

