Tris di colpi in entrata in casa Terralba. La società presieduta da Gabriele Frongia, che nella prossima stagione parteciperà al torneo di Promozione, dopo aver annunciato l’arrivo di Matteo Atzei (ex Ghilarza, Arzachena e Deruta) ha ufficializzato nelle scorse ore gli innesti degli attaccanti Andrea Sanna e Piotr Branicki e del portiere Francesco Cabasino. Sanna e Cabasino arrivano da una stagione in Eccellenza con la maglia della Tharros.

Sanna, classe ’83, è una punta che ha bisogno di poche presentazioni. Nella sua carriera, dopo gli esordi con la Tharros, ha vestito le maglie di Terralba, Ghilarza, Porto Torres, Fertilia, Torres, Selargius, L’Aquila, Savona, Arzachena, Lornano Badesse, per poi far ritorno alla Tharros, con la quale ha segnato oltre 70 reti nelle ultime 4 stagioni. Branicki, classe ’83, di nazionalità polacca, è una vecchia conoscenza del calcio sardo.

Nell’isola, infatti, ha giocato in passato con Tharros, Arzachena (due esperienze vissute assieme a Sanna) e Barisardo. Mister Maurizio Firinu avrà, dunque, a disposizione due rinforzi di qualità ed esperienza per il reparto avanzato. Cabasino, invece, classe 2005, è un portiere che con la Tharros ben si è comportato nel massimo torneo regionale. In passato ha giocato anche con l’Arborea, in Promozione. Andrà a comporre, assieme a Stevanato, una coppia di portieri molto giovane.

