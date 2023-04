Nel girone C di Promozione chiude al sesto posto la matricola Sennori. Un risultato lusinghiero e meritato per la formazione della Romangia, che inoltre ha messo in mostra il secondo migliore attacco del torneo (52 reti), con il centravanti di colore Igene nelle vesti di mattatore, supportato in particolar modo dai due frombolieri Nuvoli e Camara.

Nell'ultima di campionato un pareggio interno 1-1 contro il forte Bonorva e grande festa al Basilio Canu, uno dei migliori impianti sportivi della Sardegna. Prima del rompete le righe la società ha dichiarato la conferma del tecnico Massimiliano Nieddu, alla luce del grande lavoro compiuto in questi anni.

"Massimiliano meritava la conferma e trovare l'accordo con lui è stato facile - commenta il presidente Gianni Desini -. Come società siamo consapevoli di avere disputato un bellissimo torneo, immediatamente a ridosso delle grandi. Sinceramente non ce lo aspettavamo e questo ci riempie di maggiore orgoglio. Soddisfatti inoltre di avere riportato tanti tifosi al campo, quasi come ai bei tempi. Ora un po' di riposo e poi penseremo a programmare la prossima stagione. Cercando di migliorarci - conclude - ma tenendo sempre i piedi per terra".



