Il Pirri di Gesuino Farris in Serie D è un lontano ricordo. Anni esaltanti, straordinari.

Quest'anno il rilancio col salto dalla Prima categoria alla Promozione e con un nuovo futuro tutto da conquistare. Dopo il successo colto nel girone A della Prima categoria, la società punta in alto. Intanto ha confermato per il quinto anno consecutivo il direttore sportivo Stefano Siddi.

Il direttivo societario composto da Gianluca Pilo, Roberto Mannai e Alessandro Casula, non ha avuto tentennamenti: Stefano Siddi, il ds, è uno degli artefici del rilancio del Pirri. Nelle ultime 5 stagioni ha vinto 3 campionati, di cui due in rossoblú, nel 2019/2020 ha vinto il campionato di Seconda Categoria Girone A e quest'anno, quello di Prima Categoria.

«Ringrazio la società per la fiducia che mi viene accordata-ha commentato il ds. Siamo in linea con i programmi prefissati». Dopo l'accordo con Siddi, sono stati confermati l'allenatore Paolo Busanca e il suo vice Marco Cogotti. L'obiettivo è quello di puntare anche sulla rosa che ha vinto il campionato di Prima categoria inserendo poi qualche giocatore di esperienza «Siamo già al lavoro – dice il ds Stefano Siddi – : c'è una gran voglia di far bene. Il prossimo, sarà un campionato difficile con tante squadre blasonate che punteranno all'Eccellenza. Ne guadagnerà l'interesse generale».

