Si è completata oggi la prima giornata del campionato di Promozione. Nel girone A non ha deluso le attese la corazzata Monastir che ha battuto (2-0) con risultato all’inglese l’Arborea di Virgilio Perra. Ad Arzana, l’Idolo ha travolto (8-1) l’Atletico Cagliari. Pareggio (2-2) tra Arbus e Verde Isola. Finisce in parità (1-1) anche a "Sa Duchessa" tra Cus Cagliari e Lanusei. Altro pari (2-2) Gonnosfanadiga-Tortolì. L’Orrolese di Marco Marcialis ha espugnato (1-2) il campo della Gialeto.

Giocate ieri Calcio Pirri-Terralba 2-0, Selargius-Castiadas 1-2 e Villamassargia-Guspini 1-1.

Nel girone B, pioggia di gol (3-3) tra Usinese e Siniscola. Solo un pari (2-2) per l’Alghero sul campo del Tuttavista. Esordio con vittoria (3-1) per lo Stintino contro l’Abbasanta. Bel successo (4-3) del Sennori contro il Posada. Vittoria (0-2) esterna del Bonorva a Luogosanto. Tre punti anche per Santa Giusta e Ovodda vittoriose (3-0 e 1-0) rispettivamente contro Fonni e Coghinas.

Giocate ieri Macomerese-Nuorese 2-2 e Lanteri-Porto Torres 2-2.

