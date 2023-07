Anche per le squadre di Promozione (girone C) si vivacizza il mercato dei fuori quota, fondamentali per allestire una squadra competitiva. Si muovono in tal senso soprattutto le squadre più ambiziose del girone, come Bonorva e Coghinas, decisamente molto attive.

Il Bonorva si è assicurata i servigi del centrocampista Simone Porcu, anno di nascita 2004, ploaghese, con esperienze nell'Atletico Uri e nel Li Punti. Il Coghinas invece rafforza il settore offensivo ingaggiando Simone Dettori, 18 anni, ultima stagione nel Valledoria in Prima Categoria.

In entrambi i casi si tratta di giocatori interessanti, che però non hanno ancora espresso le loro massime potenzialità. Ma questo potrebbe essere l'anno giusto per una definitiva consacrazione.



