Tutto in 180 minuti, a cominciare dal recupero di dopo domani: il Cortoghiana si gioca infatti la salvezza nel campionato di Promozione e i primi tre punti cui andrà a caccia saranno quelli contro il Selargius nella gara che sabato, prevista nell'anticipo, è stata invece annullata per le terribili folate di vento dopo appena cinque minuti dal fischio d'inizio.

Il direttore di gara, consapevole della posta in palio e del fatto che per dare regolarità al torneo occorresse giocare la maggior parte delle gare in contemporanea, ha cercato di fare avviare l'incontro, ma il vento non consentiva alla sfera di stare ferma nemmeno per una frazione di secondo.

Impossibile addirittura giocare, come buon senso tattico insegna in questi casi, palla a terra. Pertanto Cortoghiana-Selargius si disputerà il 19 aprile alle ore 17 al Comunale di Cortoghiana.

