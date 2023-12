Cambio in panchina nell’Abbasanta, compagine che prende parte al torneo di Promozione Regionale, girone B. Giovannino Mura, infatti, non sarà più il tecnico della formazione rossonera. La notizia è arrivata in tarda mattinata, con un comunicato diramato dalla società. «Il gruppo Sportivo Abbasanta – si legge nella nota societaria – comunica che i mister Giovannino Mura e Giancarlo Medde non sono più gli allenatori della prima squadra. Il presidente e i dirigenti ringraziano per il lavoro svolto nell’ultimo anno e mezzo, con impegno e professionalità».

Nelle prossime ore verrà comunicato il nome del nuovo tecnico che dovrà dare la scossa ad una squadra che attualmente occupa l’ultimo posto nel girone B, con soli 2 punti conquistati nelle prime 11 giornate.

© Riproduzione riservata