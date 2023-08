Parte ufficialmente oggi alle 18, al Luigi Lacu, la stagione 2023/2024 del Luogosanto, che disputerà il prossimo campionato di Promozione, girone B.

La squadra gallurese si radunerà agli ordini del nuovo allenatore Toni Madeddu, che avrà modo di conoscere anche i nuovi arrivi, grazie a una ottima campagna acquisti condotta dal direttore sportivo Pier Giuseppe Pittorru. L'ultimo colpo di mercato, in ordine di tempo, è quello di Alessandro Malu, esterno destro classe 2005.

Già reso noto il calendario delle amichevoli: sabato 19 agosto è prevista la sfida con il Calangianus, mentre sabato 26 agosto sarà la volta dell'Fc Santa Lucia, formazione che milita nell'Eccellenza corsa. Martedì 29 agosto è in programma l'amichevole con Palau. Poi il debutto ufficiale in Coppa Italia, il 3 di settembre, in trasferta contro il Coghinas. Non è da escludere che, a tale data, Pittorru e sociale possano annunciare qualche altro nuovo innesto.

