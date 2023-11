Cambia poco in testa alla classifica dei marcatori del girone A di Promozione dopo la decima giornata. Resta in testa l’attaccante del Monastir, Mauro Ragatzu con dieci reti. Fermo ad otto Carlos Mboup del Castiadas che sabato scorso a Terralba ha fallito anche un rigore. Il bomber biancoverde è stato raggiunto da Erik Bottegal dell’Idolo che ha realizzato la rete decisiva nella vittoria (2-1) contro l’Arbus. Avanza a sette reti Marco Boi, in gol nella trasferta sul campo dell’Atletico Cagliari.

Nel girone B, non sei ferma Lorenzo Zela, attaccante del Posada che contro la Nuorese ha messo a segno il dodicesimo sigillo. In seconda posizione, Ezequiel Franchi (Siniscola) ha agganciato, a quota dieci, Domenico Saba (Usinese). Un gradino sotto Andrea Usai (Lanteri) in gol contro lo Stintino.

GIRONE A

10 RETI

Mauro Ragatzu (2 rig.) (Monastir K.)

8 RETI

Abdoulaye Mboup (5 rig.) (Castiadas)

Erik Bottegal (Idolo)

7 RETI

Marco Boi (4 rig.) (Tortolì)

6 RETI

Gabriele Pisano (Selargius)

5 RETI

Marco Atzeni (Arborea)

Federico Perez Ojeda (2 rig.) (Selargius)

4 RETI

Mattia Erbì (Arborea)

Omar Loi (Calcio Pirri)

Daniele Pilosu (1 rig.) (Guspini)

Dominick Joseph Parisi (1 rig.) (Lanusei)

Manuel Piras (Terralba)

3 RETI

Carlos Pomares Perez (2 rig.) (Arborea)

Bruno Floris (Arbus)

Francesco Tumatis (Atl. Cagliari)

Antonello Licciardò (Calcio Pirri)

Enrico Valluzzi (Calcio Pirri)

Nicola Ligas (3 rig.) (Cus Cagliari)

Soufiane El Youni (Gialeto)

Federico Ruggiero (Gialeto)

Alberto Tiddia (1 rig.) (Gonnosfanadiga)

Nicolò Agostinelli (Guspini)

Lamin Jammeh (1 rig.) (Idolo)

Edgar Meissa Baraye (Lanusei)

Alessandro Masia (Monastir K.)

Alessandro Moauro (Orrolese)

Lucas Mariano Serio (2 rig.) (Orrolese)

Marco Foddi (Verde Isola)

GIRONE B

12 RETI

Lorenzo Zela (5 rig.) (Posada)

10 RETI

Ezequiel Franchi (3 rig.) (Siniscola M.)

Domenico Saba (3 rig.) (Usinese

9 RETI

Andrea Usai (2 rig.) (Lanteri)

7 RETI

Giuseppe Meloni (1 rig.) (Alghero)

Oscar Kevin Foddai (Usinese)

6 RETI

Andrea Piredda (Nuorese)

Andrea Iesu (Santa Giusta)

Mattia Asara (2 rig.) (Sennori)

Salvatore Pilo (Sennori)

Emanuele Fini (1 rig.) (Stintino)

Simone Mameli (3 rig.) (Tuttavista)

5 RETI

Stefano Mereu (1 rig.) (Alghero)

Federico Fernando Ferrari (Bonorva)

4 RETI

Salvatore Budroni (Bonorva)

Mauro Florenzano (1 rig.) (Lanteri)

Antonio Mossa (Luogosanto)

Tadeu Moro junior (4 rig.) (Nuorese)

Nicolò Deiana (1 rig.) (Ovodda)

Samuele Oggiano (Porto Torres)

3 RETI

Joel Baraye (Alghero)

Hernan Salazar (2 rig.) (Bonorva)

Simone Caggiari (Lanteri)

Marcello Colombo (2 rig.) (Macomerese)

Fabio Lauria (1 rig.) (Macomerese)

Antonio Sini (1 rig.) (Porto Torres)

Davide Piras (Santa Giusta)

Lamine Doukar (1 rig.) (Stintino)

Riccardo Oggiano (1 rig.) (Stintino)

Mattia Zappino (2 rig.) (Stintino)

Nicola Sanna (Usinese)





