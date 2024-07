In Serie D, l'Atletico Uri annuncia diverse conferme. Vestiranno ancora giallorosso l'esterno Simone Ravot (classe 1996), per lui la quinta stagione di fila, l’attaccante Antonio Demarcus (2000), il centrocampista Carlo Piga (1991) ed il difensore e capitano Federico Piga (1994). Ora la società cerca rinforzi. Arriverà sicuramente un portiere dopo l’addio di Domiziano Tirelli che ha firmato un contratto biennale col Catania in C. Tirelli è quindi ufficialmente il nuovo portiere della squadra siciliana. Da tempo si parlava dell'interessamento per lui da parte di società di C e di B. L'offerta più conveniente è apparsa quella del Catania. Una bella soddisfazione per il ragazzo che è stato lanciato dal Sant'Elena e poi dall'Uri. Un talento che può fare carriera.

In Eccellenza, il Tempio procede nella campagna di rafforzamento. Firma con i galletti l’esperto mediano Jacopo Malese (1993) che vanta oltre cento presenze in D (con le maglie di Olbia, Spoleto, San Teodoro e Budoni). Nella scorsa stagione ha giocato col San Teodoro dopo tre stagioni all’Ilvamaddalena. Ingaggiato anche il sassarese Enrico Zirolia (2005), trequartista, la scorsa stagione in forza alla Macomerese e cresciuto nelle giovanili del Latte Dolce.

La matricola Monastir, che ha confermato i centrocampisti Fabrizio Frau, Alberto Frau, i difensori Simone Pinna, Federico Bellu, Tomaso Arzu e gli attaccanti Alessandro Masia e Mauro Ragatzu, intende rinforzare la rosa. Tra gli obbiettivi il bomber Sergio Nurchi ed il difensore Santiago Zubriggen, entrambi svincolati dalla Costa Orientale Sarda. Difficilmente arriverà il portiere Simone Aresti che dovrebbe intraprendere la carriera di allenatore dei portieri.

In Promozione, l’Usinese ha tesserato il centrocampista Simone Caggiari (2000) ex Lanteri Sassari e cresciuto nelle giovanili del Latte Dolce. Colpo del Bonorva di Michele Pulina che ha chiuso la trattativa col difensore Pablo Gutierrez (1982), la scorsa stagione all’Usinese. L’ex difensore del Tortolì Davide Dessolis passa al Fonni di Giacomo Coinu.

