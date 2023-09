A una settimana dall’inizio della stagione, le nuove leve del calcio olbiese scaldano i motori. Ieri sera al “TiuGhì” Gianni Spanu ha presentato il programma e lo staff della Scuola calcio dell’Olbia Calcio e della Olbia 1905 Academy, di cui è il responsabile.

Realtà che coinvolgeranno quest’anno, fino al 30 maggio, i giovani, dai più piccoli di 4 e 5 anni, fino agli Esordienti, ma anche i Giovanissimi e gli Allievi che non rientrano nei nazionali, affidati a Emiliano Bechere. Tra gli allenatori delle varie formazioni molti ex giocatori dell’Olbia, a partire da Spanu, ex capitano, supportato alla guida della Scuola calcio e dell’Academy dal fratello Piero, anche lui ex bianco, e Maurizio Diana, e dallo psicologo e mental coach Cristiano Depalmas.

Burla, Aloia, Caocci, Melgari e Uscidda, tra gli altri, sono nomi noti ai tifosi dell’Olbia, e rappresentano una garanzia per la formazione e la crescita dei ragazzi che vengono affidati loro. «Per imparare innanzitutto», sottolinea Spanu, «la buona educazione sportiva». Oltre al servizio garantito da Depalmas, «esteso ai bambini e a tutti i componenti della famiglia della Academy», sottolinea il professionista sassarese, Spanu ha ricordato quello offerto grazie alla collaborazione col fisiatra Guido Sari: «Se i ragazzi si fanno male, se subiscono un infortunio nella nostra scuola, uno stiramento, una contrattura, la frattura del polso, l’assistenza e la riabilitazione la paghiamo noi».

Infine, le polemiche sull’aumento della quota di iscrizione. «Mi rendo perfettamente conto che il momento non sia facile per nessuno», spiega Spanu, «ma altrimenti non stiamo in piedi». Intanto, tra le novità della stagione 2023/24, oltre all’incremento del numero di allenamenti per alcune categorie, come i Piccoli amici e i Primi calci, che passano da 2 a 3 sedute a settimana, c’è anche l’acquisto di nuovi spazi, inteso come affitto di campi da calcio da parte del progetto, al Geovillage. Dove, da lunedì, il futuro del calcio olbiese potrà iniziare a dispiegare le sue ali.

