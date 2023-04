Non certo il debutto casalingo sperato per il tecnico Garavaglia che ha sostituito Ardizzone. La Torres si è fatta superare in casa dall'Arezzo per 3-1 fallendo la possibilità di agganciare una concorrente diretta e soprattutto di abbandonare il terzultimo posto che porta alla retrocessione.

Per restare in serie B sono rimaste sei partite e la squadra sassarese deve fare la corsa sul Tavagnacco che ha un punto di vantaggio, ma nei confronti diretti il saldo reti premia la Torres.

Un incubo l'avvio del match contro l'Arezzo: tre reti incassate nei primi venti minuti hanno di fatto chiuso la gara. Al 10' punizione per le ospiti e dopo una serie di rimpalli Pirriatore insacca. Neanche il tempo di abbozzare una reazione che tre minuti dopo potente siluro di Razzolini e raddoppio dell'Arezzo. La terza rete al 20' su lancio di Bassano per Razzolini che non ha sbagliato davanti al portiere.

Al 35' sugli sviluppi di un angolo Wagner manca di pochissimo la porta. Volitivo il secondo tempo delle rossoblù che hanno cercato la rete in diverse occasioni ma l'hanno trovata troppo tardi, al 84', su rinvio corto del portiere che Devoto ha intercettato e trasformato nel gol della bandiera.

© Riproduzione riservata