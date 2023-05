Dopo il colpaccio di Ravenna per 3-1, la Torres vince in casa col Brescia per 2-0 e ipoteca la permanenza nella serie B femminile.

Le rossoblù allenate da Garavaglia si portano infatti a +4 dal Tavagnacco, quindi dalla zona retrocessione.

Mancano ancora quattro giornate: la squadra sassarese ospiterà Cesena e Chievo, ormai fuori dalla lotta per la promozione, mentre giocherà a Trani (già retrocessa) e Cittadella all'ultima giornata. Per salvarsi potrebbero bastare 6 punti, perché è improbabile che il Tavagnacco faccia l'en plein. Va ricordato infatti che in caso di arrivo a pari merito le rossoblù sassaresi vantano una rete in più negli scontri diretti.

La Torres arriva di lancio al finale di una stagione travagliata. Contro il Brescia dopo un primo tempo equilibrato, le rossoblù hanno spinto sull'acceleratore: prima il palo colpito dal tiro di Iannazzo al 54', poi la meritata rete al 67' sugli sviluppi di una punizione con la rovesciata di Poli. Al 73' il raddoppio con incornata all'indietro di Blasoni.

© Riproduzione riservata