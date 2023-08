Clamoroso: la Torres femminile rinuncia all'iscrizione in serie B. Lo rende noto la Figc con un comunicato dove si dice che il Consiglio Federale ha dato delega al presidente Gabriele Gravina, insieme ai vicepresidenti, per definire i nuovi termini per l’integrazione dell’organico.

La notizia è davvero inaspettata, anche se la stagione passata ha palesato qualche difficoltà tecnica, con l'ennesimo cambio di allenatore ma comunque una salvezza raggiunta sul campo. Dalla società per il momento nessuna comunicazione ufficiale se non quello della convocazione per un Open Day al campo di viale Adua, l'8 e 10 agosto, aperto a bambine, bambini e ragazzi fino a 18 anni.

Da capire se il sodalizio del presidente Andrea Budroni che aveva raccolto sette anni fa l'eredità del club femminile più titolato d'Italia parteciperà alla serie C oppure ripartirà dalle giovanili. Certo è che dopo i fasti del ventennio 1993-2013 la squadra rossoblù non riesce a riportarsi nella massima serie ed essere protagonista come quando vinceva 7 scudetti e 15 coppe italiane.

