Prima giornata di Eccellenza in programma oggi pomeriggio, subito con restrizioni per una partita: Sant'Elena-Tharros. Il match delle ore 16 all'impianto di Mulinu Becciu in via Crespellani sarà a porte chiuse, per mancanza di agibilità degli spalti.

Potranno entrare soltanto le delegazioni delle due società, ossia giocatori, staff e dirigenti, e saranno presenti le forze dell'ordine per monitorare la situazione.

Sullo stesso campo, nelle scorse due domeniche, si erano giocate regolarmente col pubblico sia Sant'Elena-Ferrini per la Coppa Italia di Eccellenza sia Pirri-Cus Cagliari per quella di Promozione.

