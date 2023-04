Nel campionato di Eccellenza una salvezza meritatissima per il Li Punti, dato per retrocesso alla fine del girone di andata, ma dopo il giro di boa autore di una strepitosa rimonta. I sassaresi, dopo la vittoria casalinga contro il Bosa (1-0) all'ultima giornata, chiudono a 42 punti e oltre a conquistare la salvezza diretta si lasciano alle spalle ben 6 formazioni.

«I ragazzi sono stati straordinari - commenta il tecnico Cosimo Salis –. Meritiamo questo risultato, dedicato a tifosi e società, che non ci ha fatto mai mancare nulla e sostenuto nei momenti difficili. Penso inoltre che i punti siano arrivati attraverso il gioco. E questo mi riempie ancora di più di orgoglio». Fondamentale nel Li Punti il mercato di riparazione di dicembre, con l'arrivo di elementi essenziali come il portiere Secchi, l'attaccante argentino Alvarez e il giovane difensore Barracca.

Inoltre c'è stata la crescita esponenziale a centrocampo di Fini, che ha cementato il reparto con le certezze Val e Olmetto. Dietro il capitano Roberto Manca ha confermato il suo valore, assieme al possente difensore argentino Serna. In avanti Alvarez ha dato profondità e gol, mentre Lemiechevski si è reso protagonista di un grande lavoro per la squadra. Ora quindi un meritato riposo per i sassaresi, che giocano in struttura modello, di proprietà della società. Uno dei pochissimi esempi in Sardegna.

© Riproduzione riservata