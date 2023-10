Ricco antipasto oggi (ore 16) della quinta giornata del campionato di Eccellenza. Si giocano sei degli otto incontri previsti. La capolista Ghilarza ospita la Villacidrese. Con i tre punti la squadra di Giacomo Demartis si porterebbe sola al comando considerato che il Taloro, con cui attualmente condivide la vetta, sconta il turno di riposo. I giallorossi sono protagonisti di un grande avvio e non intendono fermarsi. Davanti una Villacidrese reduce dal primo punto stagionale, ottenuto contro la Ferrini. Torna in campo l’Ilvamaddalena che nel suo fortino, lo stadio “Zichina”, affronta il Barisardo. Gli uomini di Carlo Cotroneo hanno il favore del pronostico dalla loro parte. Gli ogliastrini non sono comunque avversario da sottovalutare, lo hanno dimostrato nei primi tre turni.

All’”Is Casas” di Villasimius, la compagine di Nicola Manunza deve vedersela col Sant’Elena. I sarrabesi si presentano con due vittorie di fila. Gli ospiti, che hanno gli stessi punti (7) in classifica del Villasimius, viaggiano sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria contro il Tempio.

Tempio che al “Nino Manconi” ospita il Li Punti, terza forza del torneo. I galletti cercano riscatto mentre per i sassaresi, che vantano il migliore attacco (11), è un test importante per mettersi alla prova con una formazione che punta ai quartieri alti.

A Bonorva, il Bosa gioca contro un Iglesias ancora a secco di successi. Due formazioni che appaiano ancora in rodaggio. Altra sfida delicatissima quella tra San Teodoro e Calangianus, ultime della classe con neanche un punto. Nei viola esordio in panchina del tecnico Riccardo Sanna subentrato a Simone Marini. Domani, sempre alle 16, si completa il quadro con Carbonia-Tharros e Ferrini Cagliari-Ossese. Riposa il Taloro Gavoi.

In Promozione si giocano oggi sei anticipi, validi per la terza giornata. Per il girone A, in campo alle 16 Gonnosfanadiga-Castiadas, Monastir-Guspini e Selargius-Arborea. Per il girone B, alla stessa ora, Fonni-Siniscola, Stintino-Porto Torres e Usinese-Nuorese.

Domani, domenica, si disputano (ore 16) le altre partite: Arbus-Tortolì, Calcio Pirri-Atletico Cagliari (campo Mulinu Becciu), Gialeto-Terralba (a Nuraminis), Idolo-Cus Cagliari, Villamassargia-Orrolese e Lanusei-Verde Isola per il girone A; Lanteri Sassari-Coghinas, Luogosanto-Posada, Macomerese-Alghero (a Bonorva), Ovodda-Bonorva, Sennori-Santa Giusta e Tuttavista Galtelli-Abbasanta per il girone B.

