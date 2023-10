Era già accaduto esattamente un anno fa, si è ripetuto avantieri: contro i sassaresi del Li Punti il Carbonia finisce le gare in nove uomini. Una coincidenza (fra le due società in realtà ci sono buoni rapporti) balzata subito agli occhi due giorni fa: la squadra mineraria allenata da Maurizi Ollargi domenica ha subito due espulsioni nel secondo tempo e alla fine i biancoblù hanno perso la gara per 3-0.

Ma una scena simile era stata vissuta un anno fa quando nelle prime gare del campionato di Eccellenza (ma in quella circostanza il match si disputava allo Zoboli), sempre il Carbonia era rimasto in nove uomini. Allora però la gara terminò 0-0 perchè i minerari (un anno fa guidati da Diego Mingioni) seppero resistere benchè in doppia inferiorità numerica.

Domenica prossima il Carbonia cercherà di rifarsi quando nel Sulcis arriverà la Tharros. Ma dovrà fare a meno del portiere Alcaraz e del difensore Brailly.

