Fausto Chiappetta, classe ‘90, è il nuovo centrale di centrocampo del Calangianus che si prepara al prossimo campionato di Eccellenza.

«Dopo le ultime due stagioni con l’Ilvamaddalena, di cui una in Serie D, ritorna ad indossare Chiappetta la maglia giallorossa - dice il presidente Deligios - un centrocampista d’esperienza e dalle ottime caratteristiche tecniche».

Il giocatore ha invece detto di essere «molto contento di ritornare in una piazza importante come quella di Calangianus. Spero di dare il mio contributo per il raggiungimento degli ambiziosi traguardi che la società si è prefissata».

