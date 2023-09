Compirà 44 anni il prossimo 11 settembre, ma l'allenatore-giocatore del Bosa Salvatore Carboni non ha perso l'abitudine di scendere ancora in campo per aiutare la sua squadra. È accaduto anche domenica scorsa a Bonorva nell'ultimo scampolo della partita di Coppa Italia Eccellenza giocata contro la Tharros.

Sul risultato di 3-0, quando c'era da controllare il risultato e il ritorno della compagine oristanese, mister Carboni ha deciso di entrare in campo indossando la sua storica maglia numero 11. Dopo una splendida carriera fra i professionisti, l’attaccante bosano allena da qualche anno la compagine della Planargia e diverse volte si è voluto ritagliare alcuni alcuni sprazzi di gara, dimostrando di essere ancora in forma e di non aver perso la sua grande tecnica.

E la sua indiscussa leadership in campo e fuori sarà ancora importante in questa stagione, che per la terza stagione consecutiva è iniziata in trasferta, vista l’indisponibilità del campo Italia per dei lavori che sembrano non concludersi mai. Da buon condottiero che sa affrontare le difficoltà, Carboni sprona i suoi. «Non si molla di una virgola», afferma. «Le difficoltà cercheremo di superarle anche stavolta».

