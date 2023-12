Trasferta veneta per la Leonardo. Domani i cagliaritani giocheranno in trasferta contro la Fenice Veneziamestre per l'undicesima giornata di Serie A2 Elite. Gioca invece questo pomeriggio il Sestu Città Mediterranea nell'anticipo di A2. La squadra di Casu ospita il Futsal Cornedo.

Serie B. In campo domani il C'è Chi Ciak con il ritorno di Nicola Barbieri in panchina. La formazione di Serramanna riceve a Decimomannu il Rel Five Rho. Impegno casalingo nel girone A di B anche per la Futsal Alghero contro l'Energy Saving, mentre il Sardinia Futsal fa visita alla VDL Fiano Plus. Nel girone B, trasferta per il Monastir contro l'Isola 5. Nel girone E, impegni casalinghi per Elmas (contro Real Ciampino Academy) e Domus Chia (contro il Conit Cisterna). La Jasnagora affronta in trasferta il Cures, mentre il Città di Cagliari gioca sul campo del Velletri.

Ricorso Città di Cagliari. Il successo più importante della sua stagione il Città di Cagliari l'ha ottenuto in tribunale in merito all'irregolarità dei tesseramenti di alcuni giocatori che avevano portato alla sconfitta a tavolino contro lo United Pomezia nella prima giornata di campionato. Il ricordo al Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso della società di Alessandro Agus: i tesseramenti sono stati bloccati a causa di un malfunzionamento del portale telematico, riportando il risultato della partita contro lo United Pomezia sul 2-2 maturato sul campo. Il Città di Cagliari adesso chiederà anche la ripetizione di tutte le partite finora giocate nelle quali Gianni Pitzalis non ha potuto contare su gran parte della rosa proprio a causa del problema con il tesseramento di ben nove giocatori.

Coppa Italia C1. Sabato senza campionato di C1 dedicato alla Coppa Italia. Ultima giornata della fase a gironi. Nel gruppo A tutto ancora da decidere con la sfida tra Happy Fitness primo e Ichnos Sassari secondo che può rivelarsi decisiva. In campo anche la Fanni Futsa, che può sperare ancora nella semifinale, contro il Babylon. Nel gruppo B, la Villacidrese può prendersi il primo posto in caso di successo contro il Villasor. Turno di riposo per la San Sebastiano Ussana. Nel gruppo C il Quartu, già qualificato, affronta il Futsal 4 Mori. Il Cus Cagliari può provare a passare come miglior seconda contro il Villaspeciosa.

Femminile. In Serie B femminile si parte già domani con tre anticipi: nel girone A Jasnagora-Infinity Academy e Pero-Athena Sassari, nel girone B Shardana-Cus Pisa. Domenica altra sfida importante per la capolista Mediterranea sul campo della L84 seconda. Nel girone B, l'Arzachena fa visita alla Eventi Futsal.

