Seconda giornata di A2 élite per le Leonardo, che anticipa a domani l’impegno previsto per il 14 ottobre. I cagliaritani affronteranno in Liguria la CDM Futsal dopo il successo all’esordio sul Pordenone.

Coppa Divisione. La Leo è reduce dal successo di Coppa della Divisione con l’Under 23 per 20-1 sul Sardinia Futsal. Decisiva per il passaggio del turno la sfida contro la Jasnagora di mercoledì 11 ottobre. L'Alghero è stata invece battuta 14-0 in casa dal Ciampino. I laziali ora ospiteranno il Città di Cagliari. Scontro decisivo anche tra Monastir e Sestu Città Mediterranea, dopo che entrambe hanno vinto contro il C'è Chi Ciak. L'Elmas farà invece visita al Domus Chia, ma ha già ipotecato la qualificazione con il 12-2 dell'andata.

Serie C1. Dopo l'antipasto della Coppa Italia, sabato prende il via il massimo campionato regionale. Si parte alle 14.30 con il match tra il Fanni Futsal Sassari e il Villaspeciosa. Alle 16 la San Sebastiano Ussana riceve il Babylon, mentre il Quartu ospita a Sinnai il Futsal 4 Mori. Alle 17 è in programma Villasor-Villacidrese. Alle 18 l'Happy Fitness affronta in casa a Porto Torres il Cus Cagliari. Turno di riposo per l'Ichnos Sassari, che avrebbe dovuto sfidare il Mogoro, società che ha ufficialmente riunciato a disputare la stagione.

Mercato. Proprio dal Mogoro è arrivato uno degli ultimi colpi di mercato del Monastir per la prossima Serie B. Massimo Nurchi, laterale classe 1980, darà maggiore esperienza al giovane gruppo di Barbarossa. Nurchi aveva già giocato a Monastir nel 21/22 in A2 e ritorna dopo aver conquistato la promozione con il Sestu nella passata stagione. Nella sua carriera è arrivato a giocare in Serie A con le maglie di Cagliari, Atiesse e Sestu e fuori Sardgna con la Luperanese, debuttando anche in Nazionale. «È stato molto semplice tornare: qui c'è un ambiente bellissimo, familiare», dice Nurchi. «L'anno che avevo già passato a Monastir è stato pieno di soddisfazioni personali, con l'aiuto alla crescita di tanti giovani che era uno degli obiettivi della società. Si è formato un grande rapporto di amicizia col presidente Marco Carboni e il suo staff, in più dopo la fusione col 360 GG sono entrate persone qualificate che conoscevo da anni, fra cui il mister Andrea Barbarossa che è uno dei migliori in circolazione. Il progetto è entusiasmante ed è stato facilissimo accettare: l'impegno da parte mia è cercare di aiutare i giovani a crescere e dare una mano a raggiungere gli obiettivi prefissati».

