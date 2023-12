Prosegue il momento positivo della Leonardo. La squadra di Petruso vince ancora senza prendere gol e con il 4-0 sul campo della Fenice Veneziamestre strappa il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia di A2 élite con due giornate d'anticipo rispetto alla fine del girone d'andata. La doppietta di Siddi e i gol di Guti ed Ennas hanno regalato il successo ai cagliaritani nell'undicesima giornata di campionato. Ora gli arancioneri sono terzi con 20 punti nel girone A. In Serie A2, primo successo casalingo per il Sestu Città Mediterranea, che batte 2-1 il Futsal Cornedo nell'anticipo del venerdì.

Serie B. Inizia con un pareggio all'ultimo secondo la seconda avventura sulla panchina del C'è Chi Ciak di Nicola Barbieri. Contro il Real Five Rho, la formazione di Serramanna pareggia 6-6 con una rete di Pilloni all'ultimo secondo. Sconfitte le altre sarde di B. Nel girone A, l'Alghero cade 3-1 in casa contro l'Energy Saving, mentre il Sardinia Futsal perde 4-2 in trasferta contro il VDL Fiano Plus. Trasferte senza punti anche per il Monastir, battuto 6-3 nel girone B dall'Isola 5, e nel girone E per la Jasnagora, 5-1 contro il Cures, e Città di Cagliari, 10-2 contro il Velletri. Perdono in casa l'Elmas (8-1 contro la capolista Real Ciampino Academy) e il Domus Chia (9-2 contro il Conit Cisterna).

Femminile. La Mediterranea vince l'ottava partita su otto in Serie B femminile. Le cagliaritane si prendono anche lo scontro diretto sul campo della L84 per 3-2 e allungano al primo posto. Negli anticipi del sabato, sorride la Jasnagora con il 2-1 sull'Infinity Futsal Academy. Perde invece l'Athena Sassari in trasferta contro il Pero per 5-2. Nel girone B, lo Shardana Futsal pareggia 3-3 contro il Cus Pisa, mentre l'Arzachena vince 4-2 sul campo della Eventi Futsal. Nella C regionale, rotonde vittorie di Monastir e Ittiri Sprint, entrambe per 13-0 su Futsal Quartu e Decimoputzu. A punteggio pieno c'è anche il Cus Cagliari con il 6-2 sull'Arborea. Vincono Aiace Telamonio (8-4 contro l'Ampurias) e Tiro Libero (7-1 sul Sardinia Futsal).

