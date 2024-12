Il Cagliari cade a Pescara nella decima giornata di Serie A femminile, perdendo per 4-2 contro il Tikitaka Francavilla. Fatali gli ultimi cinque minuiti di gioco alle rossoblù, avanti due volte nel corso della gara, ma alla fine rimontate dalle abruzzesi.

In Serie B femminile, l'Athena Sassari batte 4-3 il Pero nello scontro diretto per la vetta del girone. Il Cus Cagliari vince il derby sul campo dell'Oristanese per 4-1, mentre l'Arzachena perde 3-2 in trasferta contro l'Aosta. Non ha giocato la Jasnagora per il turno di riposo.

Weekend senza gare per i campionati maschili di Serie A, A2 Élite, A2 e B per la sosta delle nazionali. Ha giocato solo il Monastir, che ha anticipato di una settimana la trasferta contro il Domus Bresso, perdendo per 5-3.

In C1, il Città di Cagliari prosegue la striscia positiva in testa alla classifica con il 6-1 sul Futsal 4 Mori. Dietro inseguono C'è Chi Ciak (5-1 allo ZB Iron Bridge), Sestu Sardinia Futsal (7-4 sull'Happy Fitness), Villaspeciosa (4-2 in casa del Cus Cagliari) e Domus Chia (4-3 interno sul Portoscuso). Fanni Futsal Sassari e Villacidrese pareggiano (3-3), mentre l'Ichnos Sassari batte 7-3 in trasferta il Futsal Villasor.

