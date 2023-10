La Leonardo vince all'esordio stagionale in A2 élite. I cagliaritani si impongono per 3-2 in casa sul Pordenone nella prima giornata di campionato grazie ai gol di Acco, Siddi e Guti. Gli ospiti provano a rientrare nel finale, ma la Leo resiste e conquista i tre punti.

Coppa Divisione. Gli arancioneri torneranno in campo domani con la formazione Under 23 per la partita di Coppa della Divisione contro il Sardinia Futsal, sconfitto nella prima giornata del triangolare per 6-0 dalla Jasnagora. Match di coppa anche per l'Alghero in casa contro il Ciampino, mentre il Sestu Città Mediterranea ha battuto 5-2 sabato il C'è Chi Ciak e si giocherà la qualificazione contro il Monastir.

Coppa Italia C1. In attesa dell'inizio del campionato, sabato si è giocata la terza giornata della fase a gironi della Coppa Italia di C1. Nel girone A, vittoria del Fanni Futsal sul Babylon per 6-2, nel B la Villacidrese ha battuto 12-5 il Villasor. Nel girone C, 8-2 del Quartu sul Futsal 4 Mori e 6-1 del Cus Cagliari sul campo del Villaspeciosa.

© Riproduzione riservata