Ai piedi del "Limbara" si lavora e si suda: già da mercoledì 7 lo fa il Tempio, agli ordini del nuovo tecnico Mauro Giorico e del suo staff. Oggi 12 agosto, ha iniziato anche il Calangianus, che quest'anno sarà guidato da Simone Marini con la sapiente collaborazione del secondo Graziano Rotelli a cui si aggiunge il riconfermato preparatore dei portieri Lello Aisoni.

Inizialmente, per oggi, era in programma a Tempio un allenamento congiunto tra i "galletti" e l'Atletico Uri (serie D), a cui doveva seguirne un altro, il 14, con il Latte Dolce. Entrambi sono stati annullati , forse per il gran caldo che sta martoriando anche l'alta Gallura.

Intanto in casa azzurra è stato annunciato l'arrivo di Nicola Garau, classe 2003, difensore centrale, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, ma che ben si adatta anche al ruolo di terzino destro.

