Primo test stagionale, sotto il "Limbara", per il Calangianus ed il Tempio, che da metà aettembre andranno a disputare il campionato di Eccellenza.

I giallorossi, al "Signora Chiara", si sono confrontati , in un cosiddetto allenamento congiunto, con il Buddusò, fresco di Promozione e guidato anche quest'anno dall'ex Ferruccio Terrosu. I "galletti" invece, sull'erba naturale del "Nino Manconi" , hanno incontrato il Coghinas del riconfermato Paolo Congiu, dopo l'ottima scorsa stagione sempre in Promozione. Sul terreno amico i giallorossi si sono imposti per 3 reti a 0. Ha aperto le marcature al 6°il neo acquisto Saiu. Il raddoppio, al 39° è invece opera del riconfermato Calangianese Sambiagio. Nella ripresa il tris: segna infatti il suo primo goal con la nuova maglia La Valle.

Per quanto riguarda il Tempio siamo a conoscenza solamente del risultato e non per informazioni dirette, bensì comunicatoci da sportivi presenti alla gara (3-2).

