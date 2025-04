Pasillo de honor per cominciare, eurogol di Balde e rigore di Bolzan per chiudere un'altra giornata di campionato Primavera dove il Cagliari conquista una vittoria per 2-1, davanti al pubblico di casa, a discapito della Juventus.

Il match sembra infiammarsi subito e al 2' Achour riesce a servire Langella che prova il tiro-cross, Radu manda in angolo. La partita poi si addormenta un po' fino al 29' quando Auseklis viene chiamato in causa su un calcio d'angolo a favore dei bianconeri. Al 33' Ventre con un bel colpo di testa manda alto. Tre minuti dopo ancora Ventre ma Auseklis non si fa trovare impreparato. Al 38' i rossoblù cercano il vantaggio grazie ad un'azione personale di Trepy, ma il 94 non è preciso. Al 40' Trepy gira col tacco un'ottima palla per Achour, che però spreca.

Nella ripresa, al 64', giocata dei neo entrati Simonetta e Vinciguerra con quest'ultimo che, palla al piede, si accentra e va alla conclusione, Radu para. Al 68' Grandu per Achour, ancora un attento Radu nega il gol. Al 77' si sblocca finalmente la gara: cross dalla destra di Arba, Radu respinge e Balde al volo senza una rete clamorosa infilando la sfera sotto la traversa. All'80' la Juve prova a pareggiare i conti con punizione di Ripani, Vacca riceve ma non riesce a girarsi e la palla impatta sulla barriera. Sulla respinta ci si avventa Finocchiaro, ben murato da Cogoni. All'86' anche Liteta cerca la rete, ma manda alto. Un giro di lancette dopo e Martinez commette un fallo in area su Bolzan e per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Sul dischetto Bolzan che non sbaglia ed è 2-0.

Nel recupero i ragazzi di Magnanelli trovano la marcatura grazie al colpo di testa vincente di Boufandar, ma è un fuoco di paglia. Poco prima del triplice fischio miracolo di Auseklis su Finocchiaro e alla fine si può festeggiare un'altra importante vittoria.

