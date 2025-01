Sotto la pioggia del CRAI Sport Center, termina 0-1 la sfida di campionato Primavera tra Cagliari e Hellas Verona. Un match con poche emozioni, giunte tutte sul finale, probabilmente anche a causa delle condizioni del campo non del tutto ottimali a causa del maltempo.

Il primo tempo vede una lunga fase di studio da parte di entrambe le compagini, durata circa 25 minuti dove nessuna squadra affonda il colpo. Al 26' arriva la prima occasione della partita firmata Verona: sugli sviluppi di un calcio d'angolo e una serie di rimpalli in area rossoblù, Vermesan si ritrova la sfera sui piedi e ci prova col mancino, mandando fuori. Gli isolani provano a rispondergli al 27' con il tentativo di Bolzan dalla distanza, alta. Nove minuti dopo ancora Bolzan dalla distanza, ma il 19 è poco preciso. Al 37' Bolzan si ritrova dentro l'area scaligera, colpisce di testa ma Magro gli nega il gol. Una manciata di secondi e parte il contropiede ospite con Agbonifo che, superato Pintus, va al tiro da dentro l’area, di pochissimo fuori. Nel corso dei due minuti di recupero ecco Sulev provarci su punizione, non inquadra lo specchio.

Nella ripresa i ritmi si alzano un po'. Al 48' Sulev cerca di rendersi nuovamente protagonista, la difesa veronese mura. Al 60' Bolzan si incarica di una punizione, ma colpisce male il pallone e spara alto. 70' sul cronometro e l'Hellas cerca di impensierire i padroni di casa con il mancino al volo di Vermesan, servito da De Battisti, per poco non sblocca l'incontro. Al 72' Vinciguerra per Kingstone che calcia, Kurti salva il risultato. Appena quattro minuti e l'azione precedente si ripropone uguale: Kingstone, servito ancora da Vinciguerra, si vede sbarrare nuovamente la strada dalla difesa avversaria. All'88' punizione di Monticelli, che si spegne sopra la traversa.

L'arbitro Liotta concede tre minuti di recupero e proprio allo scadere di questi, arriva la doccia gelata per il Cagliari: Vermesan riceve una palla sporca che riesca a controllare in girata, trovando lo spazio per calciare con il destro, superando un incolpevole Iliev e regalando la vittoria ai suoi.

