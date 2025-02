Dopo la vittoria in trasferta la settimana scorsa contro Foligno, che ha permesso di staccare la zona bassa della classifica e portarsi a -1 dai playoff, il Cagliari femminile cerca in bis nella Serie A di calcio a 5. Le ragazze di Moreno Giorgi, che non potrà essere in panchina per squalifica, alle 14.30 di domenica ospitano al PalaConi l’Audace Verona nella sedicesima giornata di campionato, la terza del girone di ritorno.

Le rossoblù sono al primo anno nella massima serie, in un nuovo progetto nato in estate con l’affiliazione sportiva con la Mediterranea Cagliari, che nella scorsa stagione aveva conquistato la prima storica promozione in Serie A. Alla partita si presentano al nono posto con 12 punti (4 vittorie, nessun pareggio e 10 sconfitte, 31 gol fatti e 47 subiti). Domenica scorsa hanno espugnato Foligno per 0-1, con un gol di Andreza Queiroz a 1’01’’ dalla fine. La brasiliana è salita così a sei reti, mentre la miglior marcatrice è Fabiana Vecchione con nove. L'Audace Verona è a +1 in classifica: un successo per il Cagliari varrebbe l'ingresso nelle posizioni playoff, dove si qualificano le prime otto (di contro retrocede direttamente l'ultima, undicesima e dodicesima giocano il playout).

Al PalaConi, che col passare delle giornate ha ospitato sempre più tifosi che si sono avvicinate al Cagliari femminile di futsal, saranno presenti numerosi tifosi dei Cagliari Club, che alla vigilia del match di Serie A (di calcio) contro la Lazio passeranno una domenica pomeriggio a sostenere le ragazze rossoblù. Negli scorsi giorni, il Cagliari Calcio ha promosso la propria squadra femminile con un divertente video – pubblicato sui canali social – dove le stesse giocatrici hanno fatto un tour per la città, fermando alcuni passanti per chiedere se conoscano il futsal e invitandoli alla partita. L’ingresso al palazzetto è gratuito.

