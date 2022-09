Con la vittoria per 0-2 nel recupero di ieri contro la Nuorese il Budoni ha proseguito il suo percorso netto iniziale: sette successi nelle prime sette giornate di Eccellenza. I galluresi hanno già staccato le avversarie, portandosi a +5 sul Latte Dolce secondo, ma domenica avranno il loro turno di riposo (che i sassaresi hanno effettuato nello scorso turno di campionato). Data per grande favorita già prima dell'inizio del campionato, visti i tantissimi acquisti di spessore effettuati in estate, la squadra di Raffaele Cerbone sta rispettando i pronostici. "Le aspettative sono alte, questo è chiaro e non c’è da nascondersi", conferma l'allenatore campano. "Vincere sette partite consecutive lo speravamo, ma non era affatto scontato: è una squadra quasi completamente nuova, con tanti stranieri. C’era il rischio di poter pagare dazio su questo, però non abbiamo fatto ancora nulla: mancano ancora ventinove giornate. Possiamo crescere nel possesso palla, nel proporre gioco sempre in tutti i frangenti. Abbiamo giocatori di qualità".

Numeri da record. L'ultima squadra che aveva cominciato l'Eccellenza sarda con sette vittorie consecutive era stata il Tortolì nella stagione 2016-2017. Gli ogliastrini, all'epoca guidati da Francesco Loi, arrivarono a dieci successi di fila iniziali per poi fermarsi - curiosamente - all'undicesima giornata proprio contro il Budoni allenato da Cerbone, che impose l'1-1. Poi però il Tortolì vinse agevolmente il campionato, con 15 punti di vantaggio sui galluresi secondi (poi promossi in Serie D dai playoff). "Il livello del campionato si è livellato verso l’alto, rispetto a quella volta di cinque anni fa", segnala lo stesso Cerbone. "Noi guardiamo partita dopo partita, per consolidare questi risultati e lavorare con più serenità". Nel confronto con il Tortolì da record il Budoni attuale ha lo stesso numero di gol subiti, tre, sei in meno segnati (quindici contro ventuno) e un distacco superiore sulla seconda (+5 contro +2). Dopo il turno di riposo di domenica tornerà in campo il 9 ottobre nello scontro diretto a Sassari col Latte Dolce.

© Riproduzione riservata