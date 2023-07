Ferruccio Terrosu, 54 anni di Ozieri, è il nuovo allenatore del Buddusò, formazione che parteciperà al prossimo campionato di Prima Categoria. Terrosu, ex valente centrocampista, con carriera da professionista, ha allenato in passato squadre come Ozierese, Calangianus e Pattada (tra le altre).

È un allenatore di grande esperienza e valori umani che cercherà di dare la carica ad una piazza importante e di grandi tradizioni come il Buddusò, molto delusa dalla retrocessione dell'anno scorso dal campionato di Promozione.

Nel frattempo sono stati riordinati gli assetti societari. Presidente è stato nominato Stefano Chiavacci, vice Giampiero Uleri, segretario Antonio Satta. Segue un nutrito gruppo di dirigenti. Che si organizzano per una eventuale pronta risalita.



