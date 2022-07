Inizio della campagna acquisti col botto per il Buddusò, società che milita nel campionato di Promozione. Il club del presidente Francesco Mulas ha ingaggiato tre pezzi da novanta del calcio dilettantistico sardo: Francesco Aloia, Mattias Meloni e Salvatore Gallo. Aloia, 32 anni, punta centrale, l'anno scorso ha concluso la stagione col Tempio, sfiorando il salto in Eccellenza. Senso del gol, concreto, può fare reparto da solo, ma sicuramente giocherà a fianco di Sebastiano Canu, nella scorsa stagione autore di 16 reti. Una coppia di bomber quindi che si preannuncia molto agguerrita. Mattias Meloni, 30 anni, centrocampista, ex bandiera del Budoni e l'anno scorso a Siniscola, è invece un centrocampista completo di grande personalità. Che dovrebbe integrarsi perfettamente con Salvatore Gallo, centrocampista ex Venezia, Olbia e Nuorese e diverse stagioni nell'Ilva, con la quale l'anno scorso ha vinto il campionato di Eccellenza. Salvatore Gallo, 30 anni, autentico motorino instancabile, è un lusso per questa categoria. Con questi acquisti sognare a Buddusò è lecito. Tuttavia il confermato tecnico Antonello Scanu invita tutti alla calma. "Sono acquisti importanti - afferma l'allenatore -. Non possiamo nasconderlo. Ma nel calcio parla sempre il campo e per cui prima di effettuare voli pindarici proveremo ad amalgamare il gruppo. Cercheremo comunque di disputare un campionato all'altezza delle aspettative dei tifosi senza le sofferenze dell'annata precedente. Sperando di essere inseriti nel girone C, quello della provincia di Sassari". Quest'ultimo aspetto è uno dei crucci del Buddusò. Per la società parla il dirigente Luca Palmas ."Siamo oramai 3 anni che militiamo in gironi troppo lontani da casa - spiega -. L'anno scorso eravamo nel girone B, speriamo che quest'anno la Federazione ci accontenti e ci inserisca nel girone C, quello per noi più naturale". L'ambiente calcistico di Buddusò, società di grande tradizione e con impianti sportivi di grande pregio, è in grande fermento. I nuovi acquisti hanno portato una ventata di entusiasmo. La preparazione dovrebbe iniziare appena dopo Ferragosto.

