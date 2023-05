Antonio Vacca (52 kg) campione italiano per la seconda volta, Gabriele Massa (57 kg) medaglia di bronzo: si conclude con questi due grandi risultati l’avventura degli atleti dell’Accademia pugilistica Sarroch alle fasi finali dei campionati italiani School boy e junior maschili disputati a Roseto degli Abruzzi.

I due giovani pugili, accompagnati dal tecnico Giovanni Martis e dal presidente Ottavio Martis, hanno dimostrato ancora una volta il grande livello raggiunto dal pugilato sarrochese. Gabriele Massa, dopo aver ben figurato nel torneo di qualificazione, si è dovuto arrendere all’atto finale a un pugile delle Fiamme Oro: un risultato che in ogni caso lo proietta ai primi tre posti in Italia della sua categoria di peso. Antonio Vacca, testa di serie nazionale, ha iniziato direttamente dalle fasi finali: dopo aver avuto la meglio ai quarti di finale contro un pugile toscano, si è sbarazzato in semifinale di un avversario laziale, per poi superare in finale l’ultimo avversario, proveniente dalla Sicilia.

Per Ottavio Martis la spedizione in Abruzzo non poteva concludersi in modo migliore: “Siamo molto felici, i ragazzi hanno meritato questi due importanti risultati. C’è da essere orgogliosi di questa medaglia di bronzo conquistata da Gabriele Massa, che a soli nove mesi dal suo ritorno in palestra è riuscito ad arrivare sul gradino più basso del podio. Antonio Vacca entra a far parte della storia del pugilato sarrochese: già campione d’Italia nel 2020, è riuscito a bissare questo grande risultato ancora una volta”.

© Riproduzione riservata