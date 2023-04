Fine campionato in agrodolce per il Bonorva, con 45 punti in 24 partite al quarto posto in graduatoria nel girone C del campionato di Promozione.

Sia pure in compagnia della Macomerese. Domenica scorsa la sconfitta in trasferta a Thiesi (1-2), contro una squadra assetata di punti per la salvezza, inferiore tecnicamente ai Bonorvesi, che sotto questo punto di vista sono certamente una delle squadre migliori del girone. Eppure è mancata qualche piccola componente che non ha permesso ai biancorossi il salto di qualità che gli addetti ai lavori si aspettavano. Le attenuanti però non mancano.

"Troppi infortuni ci hanno penalizzato - spiega il tecnico Massimiliano Mura, 44 anni -. Nel girone di ritorno abbiamo perso per troppe partite elementi come Stechina, Chapino e Mura. La rosa quindi si è abbastanza ristretta ed inoltre abbiamo avuto a disposizione il centrocampista Naguel solo a dicembre. Forse dovevamo avere un pizzico di cattiveria in più, ma il campionato disputato è stato ottimo".

Le strade tra Mura e Bonorva la prossima stagione dovrebbero dividersi. Consensualmente."Si abbiamo deciso questo di comune accordo con la società", precisa Mura. I biancorossi per Pasqua riposeranno assieme alle altre squadre. Alla ripresa delle ostilità, domenica 16 aprile, partita casalinga contro il Porto Torres dei giovani.



© Riproduzione riservata