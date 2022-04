Arriva Milano, vice capolista di Eurolega nonostante la sconfitta col Monaco. Il PalaSerradimigni è al cento per cento della capienza dopo due anni di spalti vuoti o riempiti a metà. Arriva Gianmarco Pozzecco e ritrova anche Miro Bilan nella Dinamo che domenica scende in campo alle 17. Il centro croato svela un aneddoto: “Col Poz ci siamo sentiti in questi giorni e ci siamo detti che sarebbe stato divertente se domenica il capo allenatore Messina non ci fosse”.

I consigli di Poz. Di sicuro Pozzecco conosce benissimo quasi tutti i giocatori biancoblù, anche se Bilan avverte: “Milano è così forte che non ha bisogno dei consigli di Pozzecco per batterci. Sarà una partita durissima ma allo stesso tempo anche facile da giocare perché non abbiamo niente da perdere. Chiaro che se vogliamo restare attaccati alla partita non possiamo calare di attenzione e intensità, perché quando lo fai, Milano scappa via”.

Diener. In conferenza stampa si è anche ripreso il tema della notizia del ritorno di Travis Diener a Sassari. Oggi è però il 1° aprile e si è pensato a uno scherzo piuttosto che a una reale mossa di mercato, che avrebbe avuto più ragione d'esistere in estate, visto che l'americano Clemmons non era un play ma una combo guard e la partenza di Spissu aveva lasciato la casella della regia vuota. Certo è che basta nominare Travis Diener e la fantasia dei tifosi si accende, ravvivando i tanti bei ricordi che ha lasciato il genio di Fond du Lac.

