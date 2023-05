Due medaglie d'oro e una di bronzo: questo il bottino degli atleti sardi nell'Itf Beach tennis World Championships disputati a Cesenatico.

Si è laureato campione del mondo nel doppio maschile Under 16 Enrico Montisci, alfiere della Beach Tribù, in coppia con il ferrarese Nicola De Siena.

Gradino iridato anche per Manuel Fois (Beach Time Toro's School) che, in coppia con la grossetana Alice Pepi ha sbaragliato il campo nel doppio misto Under 16. Semifinali nel doppio maschile Under 16 e nell'Under 18 per l'allievi del maestro Ruben Puddu.

Medaglia di bronzo per l'alfiere dell'Eolo Beach Tennis Daniele Olla, con il laziale Lorenzo Pasqualato, nel doppio maschile Under 18.

