Il Comitato regionale della Fip Sardegna ha ufficializzato le 11 squadre partecipanti al prossimo campionato di Serie C unica di basket maschile.

Nessuna novità rispetto a quanto era emerso lo scorso 25 luglio, termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni: a darsi battaglia per un posto in B Interregionale saranno le 8 "reduci" dell'ultima C Silver: i campioni regionali uscenti della Ferrini Delogu Legnami, la Torres, il Calasetta, l'Olimpia Cagliari, il Cus Sassari, l'Elmas, l'Antonianum Quartu e il Sant'Orsola. A loro si aggiungeranno l'Astro (iscritta su invito) e le neopromosse Dinamo Academy e Sennori. Nulla da fare, invece, per il Buk Uri, che ha optato per la rinuncia.

Il campionato si comporrà di regular season (con sfide di andata e ritorno), playoff e playout e partirà nel weekend del 1° ottobre.

Non essendo stato raggiunto il numero minimo di partecipanti, fissato a 12 dalla Federbasket nazionale, la compagine che vincerà la C unica sarda non potrà contare sullo sbocco diretto in B Interregionale. Per ottenere la promozione, dunque, sarà necessario vincere lo spareggio con la vincente del girone friulano, ugualmente "ridotto" a 11 iscritte.

L'andata si disputerà nell'Isola, l'8 o il 9 giugno, mentre il match di ritorno si giocherà a campo invertito la settimana successiva.

